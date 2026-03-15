Galatasaray Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında hafta içi Liverpool ile oynayacağı maç öncesi Hollandalı teknik adam Arne Slot'tan dikkat çeken açıklamalar geldi.

Sky Sports Premier Lig kanalında konuşan Arne Slot şu ana kadar oynadıkları maçlardaki yaşadıkları şansızlıklara değinerek oyuncularıyla rasında çözmesi gereken bir konu olduğunu da ifade etti.

ARNE SLOT: 'TÜM VERİLER BİZİM LEHİMİZE'

Arne Slot'un açıklamaları şu şekilde:

"İstediğimiz sonucu almak için en iyi oyunu oynadığımızı söylemiyorum ama 10 maçın 8'inde rakipten daha üstündük. Diğer takımlardan daha fazla pozisyon yaratıyoruz. Tüm veriler lehimize. Hatta Galatasaray'a karşı bile o maçta da birden fazla çok iyi pozisyonlarımız oldu ama değerlendiremedik. Ve bu bu sezon çok fazla oldu. İlk pozisyonda gol yiyoruz. O anda maçın momentumu değişiyor.

'BU ŞİMDİLİK OYUNCULARLA ARAMDA KALACAK'

Bunun dışında oyuncularla ele almam gereken bir başka konu daha var. Daha iyi olmalı ama bu şimdilik benle oyuncularım arasında kalacak."