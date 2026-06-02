Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, Arnavutluk'un üyelik yolunda kaydettiği ilerlemeden memnuniyet duyduklarını belirterek, katılım müzakerelerinin 2027 yılı sonuna kadar tamamlanabileceğini ifade etti.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Başbakan Edi Rama ile ortak basın toplantısı düzenleyen Costa, ülkenin AB üyeliği yönündeki reform çalışmalarını yakından takip ettiklerini söyledi.

Costa, geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen katılım konferansında Arnavutluk'un "temel ilkeler" başlığındaki geçici kriterleri yerine getirdiğinin teyit edildiğini hatırlatarak, bunun AB üyesi ülkelerin reform sürecine duyduğu güveni ortaya koyduğunu vurguladı.

REFORM VURGUSU YAPTI

AB üyelik sürecinde hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı ve yolsuzlukla mücadele alanlarında atılacak adımların kritik önem taşıdığını belirten Costa, reformların kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğini ifade etti.

Arnavutluk'un Avrupa Tek Ödeme Alanı'na (SEPA) dahil olduğunu ve AB tek pazarına entegrasyon sürecinde ilerleme kaydettiğini aktaran Costa, Birliğin ülkenin en büyük yatırımcısı ve ticaret ortağı olmaya devam ettiğini söyledi.

"ZOR AMA MÜMKÜN"

Batı Balkanlar'ın Avrupa için stratejik öneme sahip olduğunu dile getiren Costa, genişleme sürecinin sadece siyasi bir tercih değil, aynı zamanda kıtanın güvenliği ve istikrarı açısından jeostratejik bir gereklilik olduğunu kaydetti.

Arnavutluk'un müzakereleri 2027 sonuna kadar tamamlama hedefini değerlendiren Costa, "Önümüzde yaklaşık bir buçuk yıllık bir süreç var. Bu hedef oldukça iddialı ancak imkansız değil. Adım adım ilerleyerek bunu başarabiliriz" dedi.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ise AB'nin desteğine önem verdiklerini belirterek, ülkesinin üyelik sürecindeki tüm yükümlülükleri yerine getirmeye hazır olduğunu söyledi. Ayrıca Batı Balkan ülkelerinin daha güçlü iş birliği içinde hareket etmesi için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.