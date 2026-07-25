Dünya çapında tanınan lüks giyim markalarına üretim yapan Türkiye'nin önde gelen tekstil firmalarından biri konkordato ilan etti. İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin başvurusunu değerlendirerek 21 Temmuz itibarıyla firma hakkında üç aylık geçici mühlet kararı verdi.

İHRACAT RAKAMLARINDA CİDDİ DÜŞÜŞ

Dünya gazetesinden Recep Erçin'in haberine göre; Armani başta olmak üzere birçok küresel markanın tedarikçisi konumunda olan şirket, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) 2024 yılındaki en büyük şirketler listesinde 271. sırada bulunuyordu. 2024 yılında 107 milyon dolarlık dış satıma imza atan dev firmanın ihracat rakamları, geçtiğimiz yıl 87 milyon dolara kadar geriledi. Ekonomik darboğaza giren şirketin patronluğunu ise İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Yönetim Kurulu Üyesi Selçuk Mehmet Kaya yürütüyor.

Ekonomik darboğaza giren şirketin patronu Selçuk Mehmet Kaya

TİM BAŞKANI'NDAN 'YÜKSEK FAİZ' İSYANI

Sektörde peş peşe gelen konkordato haberleri, sanayicinin finansmana erişim ve yüksek faiz çıkmazını bir kez daha gündeme taşıdı. Kendisi de hazır giyim üreticisi olan TİM Başkanı Mustafa Gültepe, geçtiğimiz çarşamba günü İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi'nde yaptığı konuşmada yaşanan tabloyu "Son 2-3 yılda konkordato sayıları üç katına çıktı. Niye? Hep mi başarısız bu iş insanları? Ne değişti? Kendi yaptığı planla ekonomik planlar farklılaştı. Yüzde 18-20 faizken, yüzde 50 ile alıyoruz. Yüzde 50 faizle hangi iş insanı kredi alıp, iki sene dayanabilir?" şeklinde özetledi.