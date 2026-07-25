Mersin'de ailesiyle birlikte gittiği sahilde denize giren 7 yaşındaki çocuk, akıntıya kapılarak hayatını kaybetti.
Olay, akşam saatlerinde Akdeniz ilçesindeki Adanalıoğlu Sahili'nde meydana geldi. İddiaya göre, ailesiyle birlikte sahile gelen Eser Kılıç, denize girdikten bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu.
Çevrede bulunanların ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, arama kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sahil Güvenlik ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucu sudan çıkarılan küçük çocuk, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayan Eser Kılıç'ın hayatını kaybettiği öğrenildi.
Polis ekipleri, olayın nasıl meydana geldiğine ilişkin inceleme başlattı.