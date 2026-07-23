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Kaynak: DHA

Atakan Şensoy’un kullandığı motosiklet sokakta sinek ilaçlama aracıyla çarpıştı. Şensay, motosikletten düşüp, başını yol kenarındaki çöp konteynerine çarparak yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesini yaptığı Atakan Şensoy’u ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Ameliyata alınan Şensoy, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Yakınları tarafından alınan Şensoy’un cenazesi, defnedilmek için kırsal Yağızlı Mahallesi’ne götürüldü. Arkadaşları, cenaze aracının arkasında motosikletlerle konvoy yaparak Şensoy’u uğurladı.

Şensoy, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.