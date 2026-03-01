Eski TBMM Başkanı ve AK Parti’nin kurucu isimlerinden Bülent Arınç, ABD ve İsrail’in İran Dini Lideri Ali Hamaney’e yönelik saldırısının ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yaptı. Arınç, saldırıyı sert sözlerle kınarken, yaşanan gelişmeler üzerinden Türkiye’nin iç politikasına ilişkin uyarılarda bulundu.

Açıklamasında bölgedeki çatışmaların büyüdüğüne dikkat çeken Arınç, İran’ın iç yapısındaki sorunlara işaret ederek Türkiye’nin kendi iç cephesini güçlendirmesi gerektiğini söyledi.

“REJİMİ ELEŞTİRMEK, KATLİAMI FIRSAT BİLMEK İÇİN GEREKÇE OLAMAZ”

Açıklamasına hayatını kaybeden İranlı yetkililere rahmet dileyerek başlayan Arınç, ABD ve İsrail’in saldırılarını sert ifadelerle eleştirdi.

Arınç, İran yönetimine yönelik eleştirilerin ayrı tutulması gerektiğini belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

“İran’ı baskıcı rejiminden, idam uygulamalarından ve kadınlara yönelik politikalarından dolayı eleştirebilirsiniz. Ancak bu alçak saldırılar ile dinî liderlerinin, üst düzey yöneticilerinin ve bir okulu bombalayarak çocukların öldürülmesini rejimi eleştirmek adına fırsat bilmek doğru ve ahlâkî değildir.”

İRAN’DAKİ KRİZDEN TÜRKİYE’YE “İÇ CEPHE” UYARISI

Bülent Arınç, İran’da yaşanan gelişmelerin ülkenin iç cephesindeki zayıflığı ortaya koyduğunu belirterek Türkiye için de benzer risklere dikkat çekti.

Arınç, Türkiye’nin önceliğinin iç birliği güçlendirmek olması gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“İran’a komşu Türkiye’nin de öncelikli olarak yapması gereken, Sayın Cumhurbaşkanımızın da defaatle ifade ettiği gibi iç cephenin süratle tahkim edilmesidir. Özellikle Terörsüz Türkiye sürecinde amasız ve fakatsız atılan adımların somut sonuçlarını ivedilikle görmemiz gerekmektedir.”

SİYASET, EKONOMİ VE “AF” VURGUSU

Türkiye’de hukuk ve adalet sistemine ilişkin sorunlara da değinen Arınç, cezaevlerindeki doluluk oranına, basın ve siyaset üzerindeki baskı iddialarına ve ekonomik sıkıntılara dikkat çekti.

Toplumsal barış için kapsamlı adımlar atılması gerektiğini söyleyen Arınç, şu çağrıyı yaptı: “Cezaevlerinde 450 bin kişinin olduğu, her gün tutuklamaların yaşandığı, gazetecilerin ve siyasetçilerin baskı altında tutulduğu, ekonominin alarm verdiği ve mağduriyet yaşayan birçok kitlenin var olduğu bir ortamda; hukuk ve adalet reformunun gerçekleştirilmesi, ifade özgürlüğünün güçlendirilmesi ve toplumsal barışa giden yolda af dahil olmak üzere süratle adımlar atılması gerekmektedir.”

“İÇ BARIŞ MİLLİ GÜVENLİK MESELESİDİR”

Arınç, Türkiye’nin birlik içinde hareket etmesi gerektiğini vurgulayarak açıklamasını şu sözlerle tamamladı: “Yekvücut olmuş Türkiye, hiçbir gücün yıkamayacağı bir ülkedir. Bu yüzden bir an evvel kendi içimizdeki barışı ve huzuru tesis etmeli, adalet duygusunu güçlendirmeliyiz.”