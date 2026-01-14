Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın siyaseti bırakması durumunda AKP’nin başına oğlu Bilal Erdoğan’ın geçeceği iddiaları bir süredir kulislerde konuşuluyordu. AKP’nin kurucularından Bülent Arınç ise Sözcü TV’de katıldığı yayında gündeme bomba gibi düşen sözler söyledi. Arınç, "Babadan oğula vekillik olmuştur ama bu başka bir konudur. Bizde genel kabul görmez diye düşünüyorum" dedi. Arınç ayrıca ''Bilal bey'i tanırım ancak Sümeyye ile daha çok mesai yaptım'' şeklinde konuştu.

Arınç’ın sözleri büyük yankı uyandırırken iktidara yakın medyadan tepki geldi. Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, Arınç’ın 2 dönemdir AKP’de milletvekili olan oğlu Ahmet Mücahit Arınç’a dikkat çekti.

Burhan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Bülent Arınç, sayın Bilal Erdoğan’ı kast ederek babadan oğula olmaz demiş !!! İyi de kendi oğlu iki dönemdir milletvekili o neden vekil oldu? Babadan oğula vekillik olur mu?"