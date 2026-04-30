YouTube’da yaptığı sokak röportajlarıyla tanınan Arif Kocabıyık, İYİ Parti’den ayrılarak CHP’ye katıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in bizzat rozet taktığı Kocabıyık, hem parti içinde hem de kamuoyunda farklı tepkilere neden oldu.

GAZETECİLERDEN SERT ELEŞTİRİLER

Kocabıyık’ın partiye katılımına yönelik en dikkat çekici eleştirilerden biri gazeteci Levent Gültekin’den geldi. Gültekin, Kocabıyık’ın transferini eleştirerek, “CHP tarihinin en olağanüstü transferi olarak görüyorum. Özgür Özel büyük bir iş yaptı. Epeyce ağzı bozuk bir arkadaş. Sokak röportajı adı altında insanları provoke etmeye çalışıyor. Bir genel başkan böyle ortalama bir trolü genel merkezde ağırlayıp büyük bir transfer yapmış gibi duyuruyor olması benim algılayabileceğim bir şey değil. Sen koltuğun ağırlığını taşıyabilecek bir genel başkan değilsin demektir.” dedi.

“ERMENİ” İFADESİ YENİ KRİZ YARATTI

Kocabıyık’ın bir kullanıcıya yönelik “Konuşma lan Ermeni p**i” şeklindeki sözleri, tepkilerin odağı haline geldi. Bu ifadeye en sert tepkiyi gösteren isimlerden biri Ali Haydar Fırat oldu. Fırat, yaptığı paylaşımda Hrant Dink’in fotoğrafına yer vererek şu sözleri kullandı:

“Bu resimlere bakıp şunun sözünü veriyorum; O 'P.Ç' bu partide kalmayacak…”

Zeynel Lüle de tepki gösteren isimlerden biri oldu. Lüle, bu transferi eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

“İYİ Partiliymiş, CHP'ye katılmış ve çok büyük bir transfer gibi Genel Başkan'ın bizzat takdirine mazhar olmuş. Şimdi elinde mikrofonla 'Ben Gazeteciyim' diyerek sokak röportajları yapacak... Partili gazeteci... Mesleğimiz için bir türlü kabullenemediğimiz kişiler. Böyle şaşalı kabul ve rozet töreni çok mu gerekliydi?”

ROZET TÖRENİ TARTIŞMASI

Kocabıyık’a rozetin doğrudan Özür Özel tarafından takılması da eleştiri konusu oldu. Parti kaynaklarından resmi bir paylaşım yapılmaması dikkat çekerken, törene ilişkin görüntüler Kocabıyık’ın kendi sosyal medya hesaplarından yayımlandı.

Kocabıyık ise yaptığı açıklamada, “Rozetimi, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in takmasıyla birlikte, Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında yoluma devam ediyorum. Çünkü bu parti, Mustafa Kemal Atatürk’ün 'Milletin efendisi halktır' anlayışıyla, halkın içinden doğmuş bir mücadelenin eseridir.” ifadelerini kullandı.