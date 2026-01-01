Real Madrid'de forma giyen milli yıldız Arda Güler'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma Erling Haaland ve Thibaut Courtois yorum yaptı.

Real Madrid’in Şampiyonlar Ligi’nde Manchester City ile oynadığı maçta yaşanan bir pozisyona ait fotoğrafı paylaşan genç oyuncunun gönderisi, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırarak viral oldu.

Paylaşılan fotoğrafta, köşe vuruşu sırasında Manchester City’nin golcüsü Erling Haaland’ı marke eden Arda Güler’in mücadelesi öne çıktı. Aynı karede Real Madrid kalecisi Thibaut Courtois’nın Arda Güler’in kafasını tuttuğu an da objektiflere yansıdı.

Arda Güler’in bu paylaşımına Haaland kahkaha emojisiyle yanıt verirken Courtois ise 'Abi üzgünüm seni görmedim' şeklinde eğlenceli bir yorum yaptı.