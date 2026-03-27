Real Madrid'de milli futbolcu Arda Güler'in de aralarında bulunduğu yıldız oyuncular kulübün sponsorluk anlaşması kapsamında bir arabanın reklam filminde rol aldı.

TCHOUAMENI ARDA GÜLER'DEN TÜRK MÜZİĞİ AÇMASINI İSTEDİ

Reklam çekimlerinde direksiyon başına geçen Aurelien Tchouameni, Arda Güler’e dönerek “Telefonun yanında mı?” diye sordu.

Genç yıldızın “Evet” yanıtını vermesi üzerine Fransız oyuncu bu kez, “Biraz Türk müziği aç Arda.” dedi.

Arda Güler’in bu isteği yerine getirmesiyle birlikte ortaya renkli görüntüler çıktı.

REAL MADRID O ANLARI PAYLAŞTI

Söz konusu anlar, Real Madrid’in resmi YouTube hesabından yayımlanırken, video kısa sürede geniş kitlelere ulaştı. Real Madridli oyuncular arasında geçen eğlenceli diyaloglar herkesi güldürdü.