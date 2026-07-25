Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, kulüp kanalına verdiği röportajda teknik direktör Jose Mourinho ile çalışmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirirken yeni sezon hedeflerini de paylaştı.

'MOURINHO İLE ÇALIŞMAK HARİKA BİR FIRSAT'

Portekizli teknik adam hakkında konuşan Arda Güler, 'Mourinho gibi bir efsaneyle çalışmak harika bir fırsat. O ve ekibi her şeyi çok net bir şekilde açıklıyorlar. Saha dışında da oldukça samimi ve dürüstler' ifadelerini kullandı.

'HER ŞEYİ KAZANMAK İSTİYORUM'

Yeni sezon öncesinde fiziksel olarak en iyi seviyeye ulaşmayı hedeflediklerini belirten milli yıldız, Mourinho'nun beklentilerini sahaya en iyi şekilde yansıtmak istediklerini söyledi.

Real Madrid'deki dördüncü sezonunu geçirdiğini hatırlatan Arda Güler, 'Çok şey öğrendim ve çok geliştim ama coşkum asla değişmedi. Her şeyi kazanmak istiyorum ve Real Madrid taraftarlarını mutlu etmek istiyorum' dedi.

21 yaşındaki milli futbolcu, geride kalan sezonda Real Madrid formasıyla 51 maça çıktı ve 6 gol, 14 asistlik performans sergiledi.