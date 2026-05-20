A Milli Futbol Takımı, tarihi bir başarıya imza atarak 24 yıl aranın ardından Dünya Kupası’na katılma hakkı elde etti.

Türkiye, Dünya Kupası’nda D Grubu’nda ev sahibi ABD’nin yanı sıra Paraguay ve Avustralya ile karşı karşıya gelecek.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, geçtiğimiz günlerde 35 kişilik aday kadroyu açıklamıştı. Ancak turnuvaya kısa süre kala kadro 26 kişiye düşürülecek.

Öte yandan Real Madrid forması giyen milli yıldız Arda Güler için de sevindirici bir gelişme yaşandı.

SON İDMANDA YER ALDI

Yaklaşık olarak 1 aydır tedavi süreci geçiren genç yıldızın, La Liga'da Real Madrid'in son hafta oynayacağı Athletic Bilbao maçı öncesinde idmanın bir bölümünde yer alarak çalışma yaptı.

DÜNYA KUPASI'NDA SAHADA OLACAK!

Arda Güler'in Dünya Kupası'nın ilk maçında hazır olması ve şans verildiği takdirde de sahada olması bekleniyor.

SEZON KARNESİ

Real Madrid formasıyla bu sezon dikkat çeken bir performans sergileyen Arda Güler, 50 maçta görev aldı. Genç yıldız, söz konusu karşılaşmalarda 6 gol atıp 14 asist yaparak takımına önemli katkı sağladı.

A MİLLİ TAKIM DÜNYA KUPASI MAÇ TAKVİMİ 2026



14 Haziran 2026

07.00 Avustralya - Türkiye

20 Haziran 2026

06.00 Türkiye – Paraguay

26 Haziran 2026

05.00 Türkiye – ABD

DÜNYA KUPASI'NDAN ÖNCE HAZIRLIK MAÇLARI

Bizim Çocuklar, Dünya Kupası'ndan önce 1 Haziran tarihinde K. Makedonya ile, sonrasında da 7 Haziran'da Venezuela ile hazırlık maçı yapacak.