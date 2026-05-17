Milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven Real Madrid ile sözleşme imzaladıktan sonra kulübün kanalına özel açıklamalarda bulundu.

'ARDA GÜLER İLE KONUŞMA FIRSATIM OLDU'

Real Madrid'deki ikinci Türk oyuncu olduğuna dikkat çeken Ömer Faruk Yurtseven, “Kendimi harika hissediyorum, inanılmaz bir duygu. Arda Güler ile konuşma fırsatım oldu ve ona, kulüpteki ikinci Türk oyuncu olmaktan dolayı çok mutlu olduğumu söyledim.” dedi.

'MÜKEMMEL BİR FIRSAT'

Takımdaki rolü hakkınde konuşan milli basketbolcu, "Takımın 1’den 4’e kadar pozisyonlarda zaten oturmuş bir ilk beşi var ve playofflar gibi sezonun en heyecanlı döneminde ben de devreye girip mümkün olduğunca katkı sunmak için mükemmel bir fırsat olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

'ÖNCELİĞİM SAVUNMA OLACAK'

Takımda esas savunmada fark yaratmayı hedeflediğini belirten Ömer Faruk, "Savunma benim ana önceliğim olacak.Pota altında skor üretmek ise hayatım boyunca yaptığım bir şey ve modern basketbolda ihtiyaç duyulan bir özellik olduğu için takım adına da faydalı olacağını düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

'9-10 GÜNE İHTİYACIM VAR'

Fiziksel olarak neredeyse hazır olduğunu belirten 27 yaşındaki pivot, "Kendimi harika hissediyorum. Sezon bittikten sonra birkaç gün dinlendim ve şimdi tekrar antrenmanlara başladım, bu da formumu korumamı sağladı. Şimdi yeniden en üst rekabet ritmine ve fiziksel gücüme ulaşmak için yaklaşık 9-10 güne ihtiyacım var. Böylece yeniden dominant olabilirim.” dedi.

'OYNADIKLARI BASKETBOL ÇOK AKICI'

Ömer Faruk Yurtseven ayrıca Real Madrid tercihinin sebeplerini de şu sözlerle özetledi:

“Kararımda kulübün büyük tarihinin dışında da birçok etken vardı. İlki playofflarda oynayabilmek ve sezonun bu kritik anının parçası olma fırsatıydı. Ayrıca oynadıkları basketbol çok akıcı; çok iyi oynuyorlar ve topu mükemmel dağıtıyorlar. Ben de o sistemin bir parçası olmak için sabırsızlanıyorum.”