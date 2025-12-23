Yeniçağ - Siirt / Osman Aydar

Siirt’te uyuşturucu tahlil sonuçlarının değiştirildiği iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütüldü. Hastane bünyesindeki laboratuvarda gerçekleştirildiği öne sürülen usulsüzlüklere ilişkin yaklaşık iki ay boyunca fiziki ve teknik takip yapıldı. Toplanan delillerin ardından operasyon için harekete geçildi.

Operasyonda 8’i sağlık çalışanı, 30 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, gözaltı sayısının artabileceği belirtildi.

Şüphelilerin, uyuşturucu madde kullanan bazı kişilerin tahlil sonuçlarını para karşılığında değiştirdiği iddia ediliyor.

Operasyonun, emniyet birimlerinin titiz ve uzun süreli çalışmaları sonucunda gerçekleştirildiği belirtildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.

Yetkililerden konuya ilişkin resmi bir açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.