Beşikkaya Mahallesi Orhan Kemal Caddesi’nde meydana geldi. 37 AAZ 034 plakalı otomobille taksi durağına gelen grup, şoförlere saldırdı.

Aralarında kadınların da bulunduğu grup, ellerindeki bıçak ve sopalarla şoförleri darbetti, taksilere de zarar verdi. Şüpheliler daha sonra aynı otomobil ile olay yerinden ayrıldı.

Olayda şoförler Fahri G., Beytullah G. ve Bülent K. yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Soruşturma başlatan polis olaya karışan grupta bulunanlardan 2'sini yakalayarak gözaltına aldı.

Öte yandan saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, otomobil ile gelen grubun kapıda bekleyenlere saldırdığı, ellerinde bulunan bıçak ve sopalarla araçlara zarar verdiği, şoförleri darbettiği görüldü.

