Aragon özerk bölgesinde yer alan 5,08 kilometre uzunluğundaki pist, organizasyonun 13. ayağına ev sahipliği yapacak. Program kapsamında yarın TSİ 11.50’de sıralama turları, TSİ 16.00’da ise sprint yarışı gerçekleştirilecek.
MotoGP’de ana yarış heyecanı 30 Ağustos Pazar günü yaşanacak. Toprak Razgatlıoğlu’nun da mücadele edeceği yarış, TSİ 15.00’te başlayacak ve toplam 23 tur üzerinden koşulacak.
MotoGP tarihinde yarışan ilk Türk sporcu olan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, geride kalan 12 etapta elde ettiği 14 puanla genel klasmanda 21. basamakta yer alıyor.
MotoGP Dünya Şampiyonası'nda pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
1. Jorge Martin (İspanya): 240
2. Marco Bezzecchi (İtalya): 209
3. Ai Ogura (Japonya): 203
4. Marc Marquez (İspanya): 200
5. Fabio Di Giannantonio (İtalya): 199