Giresun’un Görele ilçesinde şehir merkezine inerek iki araca çarpan ve panik yaşanmasına neden olan karaca, vatandaşlar tarafından dere kenarında bitkin halde bulundu.

Önce Minibüse, Sonra Otomobile Çarptı Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, ilçe merkezinde yönünü şaşıran karacanın önce yol kenarında park halindeki bir minibüse, ardından hızla seyir halindeki bir otomobile çarptığı görüldü. Çarpmanın şiddetiyle savrulan ve can havliyle bölgeden uzaklaşan karaca, bir süre sonra gözden kayboldu.

Yaralı Hayvan Dere Kenarında Bulundu Olayın ardından çevredeki vatandaşlar karacayı bulmak için seferber oldu. Yapılan aramalar sonucunda yaralı karaca, Çanakçı Deresi'nin denizle buluştuğu noktada bitkin bir halde yatarken tespit edildi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Giresun Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, hayvana anında müdahale etti.

Tedavi Altına Alındı Vücudunda çarpmaya bağlı yaralar oluşan ve şoka girdiği gözlenen karaca, rehabilitasyon süreci için müdürlük merkezine nakledildi. Yetkililer, tedavisi tamamlanan ve sağlığına kavuşan karacanın yeniden doğal ortamına salınacağını belirtti.