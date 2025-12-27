2026 yılına sayılı günler kala TÜVTÜRK istasyonlarında ciddi bir yoğunluk yaşanıyor. Normal şartlarda pazar günleri kapalı olan istasyonların, bu yoğunluğu azaltmak amacıyla 28 Aralık Pazar günü açık olacağı belirtildi.

PAZAR GÜNÜ KARARI

TÜVTÜRK, resmi internet sitesi üzerinden yaptığı duyuruda şu ifadelere yer verdi:

“Türkiye genelindeki tüm araç muayene istasyonlarımız (motosiklet ve mobil istasyonlar hariç) 28 Aralık Pazar günü hizmet verecektir.”

2026 TÜVTÜRK ARAÇ MUAYENE ÜCRETLERİ

TÜVTÜRK’te araç muayene ücretleri 1 Ocak 2026 itibarıyla zamlı olarak uygulanacak. Bu nedenle birçok araç sahibi, artıştan etkilenmemek için muayenesini yıl bitmeden yaptırmak üzere istasyonlara yöneldi.

2026 yılı itibarıyla geçerli olacak araç muayene ücretleri ise şöyle:

Motosiklet, motorlu bisiklet ve traktör (römorklu/römorksuz): 1.674 TL

Otomobil, minibüs, kamyonet, SUV, römork, yarı römork ve özel amaçlı taşıtlar: 3.288 TL

Kamyon, çekici, otobüs ve tanker: 4.449 TL