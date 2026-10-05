Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Araç muayene ücretlerine dev zam geliyor: Enflasyon sürücüleri de vuracak

Araç muayene ücretlerine dev zam geliyor: Enflasyon sürücüleri de vuracak

Yüksek enflasyon ve yıllardır vatandaşın cebini aşındıran hayat pahalılığı yıl sonu yaklaştıkça daha da derinden hissedilmeye başlıyor. Özellikle yeniden değerleme oranlarının artması, vatandaşların resmi işlemlerdeki ödeme yükümlülüğünü de katlıyor.

Aykut Metehan Aykut Metehan
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Araç muayene ücretlerine dev zam geliyor: Enflasyon sürücüleri de vuracak - Resim: 1

2027 değerleme oranlarında beklenen artış, sürücülere kötü haberi de beraberinde getirdi.

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Araç muayene ücretlerine dev zam geliyor: Enflasyon sürücüleri de vuracak - Resim: 2

2027 yılında yeniden değerleme oranında en az yüzde 28 oranında artış bekleniyor. Bu artışla birlikte araç muayene ve egzoz fiyatlarında da dikkat çeken zamlar görülecek

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Araç muayene ücretlerine dev zam geliyor: Enflasyon sürücüleri de vuracak - Resim: 3

Araç muayene ve egzoz gazı emisyon ölçüm ücretlerinin, 2027 yılında yeniden değerleme oranında yaklaşık yüzde 28 oranında artırılması bekleniyor.

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Araç muayene ücretlerine dev zam geliyor: Enflasyon sürücüleri de vuracak - Resim: 4

Bu artışla birlikte halihazırda 3 bin 288 lira olan araç muayene ücretinin 4 bin 208 liraya yükselmesi bekleniyor.

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Araç muayene ücretlerine dev zam geliyor: Enflasyon sürücüleri de vuracak - Resim: 5

460 liradan yapılan egzoz gazı emisyon ölçüm işleminin ise 589 liraya yükselmesi ön görülüyor.

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Araç muayene ücretlerine dev zam geliyor: Enflasyon sürücüleri de vuracak - Resim: 6

Söz konusu artışların hayata geçmesi halinde yeni yılda otomobil sahiplerinin yalnızca araçlarının bakım ve onarım giderleri değil, yasal olarak yaptırılması zorunlu olan muayene ve emisyon ölçümü için ödeyeceği tutarlar da yükselecek

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Araç muayene ücretlerine dev zam geliyor: Enflasyon sürücüleri de vuracak - Resim: 7

2027 yılı için uygulanacak kesin tarifelerin ise yeniden değerleme oranının netleşmesinin ardından belli olması bekleniyor.

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Araç muayene ücretlerine dev zam geliyor: Enflasyon sürücüleri de vuracak - Resim: 8

Merkez Bankası'nın 2026 sonu için hedeflediği enflasyon oranı %28 olarak açıklanmıştı.

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Araç muayene ücretlerine dev zam geliyor: Enflasyon sürücüleri de vuracak - Resim: 9

Yeniden değerleme oranları da gerçekleşen enflasyon üzerinden hesaplanıyor.

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Araç muayene ücretlerine dev zam geliyor: Enflasyon sürücüleri de vuracak - Resim: 10

Bu sebeple enflasyonun MB'nin belirlediği hedef oranında gerçekleşmesi halinde araç muayene ve egzoz emisyonu ölçüm fiyatlarında da beklenen artış bu oranda gerçekleşiyor.

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Araç muayene ücretlerine dev zam geliyor: Enflasyon sürücüleri de vuracak - Resim: 11

Veriler Aralık ayı enflasyon oranlarının açıklanmasından sonra netleşecek.

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