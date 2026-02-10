Sadece arkadaşlarla buluşurken ya da eğlence ortamlarında içilen sigaralar, birçok kişi tarafından zararsız görülüyor. Ancak uzmanlara göre bu alışkanlık da sigara içiciliği kapsamında değerlendiriliyor ve ciddi sağlık riskleri taşıyor.

AZ SİGARA DA SAĞLIĞI ETKİLİYOR

Araştırmalar, günde birkaç sigara ya da yalnızca ara sıra içmenin bile kalp hastalığı, felç ve akciğer kanseri riskini artırdığını ortaya koyuyor. Uzmanlar, “Az içmek güvenli değildir” uyarısında bulunuyor.

Sigara dumanında 7 binden fazla kimyasal madde bulunuyor. Bunların önemli bir kısmı toksik ve kanserle ilişkili. Sigara sayısı az olsa bile bu maddeler damarları ve solunum yollarını olumsuz etkiliyor.

BAĞIMLILIK RİSKİ GÖZ ARDI EDİLİYOR

Sosyal içiciler genellikle sigarayı kontrol altında tuttuklarını düşünse de, nikotinin bağımlılık yapıcı etkisi nedeniyle bu alışkanlığın zamanla düzenli sigara içmeye dönüşebileceği belirtiliyor.

Sağlık uzmanlarına göre sigaranın güvenli bir miktarı yok. Tamamen bırakıldığında kalp ve damar riskleri kısa sürede azalıyor, uzun vadede akciğer sağlığında iyileşme görülüyor.