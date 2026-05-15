ANZ Bank analistleri Soni Kumari ve Daniel Hynes, 15 Mayıs tarihli güncel raporlarında değerli metallerin önümüzdeki bir yıllık süreçte izleyeceği rotayı üç kritik aşamada değerlendirdi.

DEĞERLİ METALLER İÇİN 3 AŞAMALI YOL HARİTASI

Analistler, piyasaların önümüzdeki 12 ay içinde şu döngülerden geçebileceğine dikkat çekiyor:

İlk aşamada, yükselen petrol fiyatlarının enflasyonist kaygıları tetiklemesi bekleniyor. Bu durum karşısında Fed'in temkinli kalarak faiz indirimlerini Eylül ayına kadar ötelemesi, altın fiyatları üzerinde kısa süreli bir baskı oluşturabilir.

İkinci aşamada, enerji maliyetlerindeki artışın büyümeyi yavaşlatması, sanayi üretimini sekteye uğratması ve tüketim iştahını azaltması öngörülüyor.

Üçüncü ve son aşamada ise ekonomik durgunluğa yanıt olarak merkez bankalarının faiz indirimlerine ve gevşek para politikalarına yönelmesi bekleniyor. Bu gelişmenin, altının elini güçlendirerek fiyatları yukarı taşıyacağı tahmin ediliyor.

2027 HEDEFLERİNDE GÜNCELLEME: 6.000 DOLAR BEKLENTİSİ

Kurum, altına yönelik uzun vadeli tahminlerinde stratejik bir değişikliğe gitti. Daha önce 5 bin 800 dolar olarak açıklanan yıl sonu beklentisi, 5 bin 600 dolar seviyesine çekildi. Altının 6 bin dolar/ons seviyesine ulaşma takvimi ise 2027 başından 2027 ortalarına ötelendi.

Mevcut piyasa koşullarında altının ons başına 4 bin 500 dolar seviyesinde güçlü bir destek bulacağı, yaşanacak geri çekilmelerin yatırımcılar için yeni bir alım fırsatı doğurabileceği belirtildi.

ALTININ "SİGORTA" ROLÜ NEDEN GÜÇLENİYOR?

Raporda, altını güvenli liman olarak tutan temel faktörlerin altı çizildi:

"Küresel ölçekte bozulan mali dengeler, ABD dolarından uzaklaşma (çeşitlendirme) çabaları ve bitmek bilmeyen jeopolitik riskler, altının bir 'sigorta varlık' olma özelliğini perçinliyor. Özellikle Orta Doğu’daki istikrarsızlık, dünya genelindeki merkez bankalarının altın rezervlerini stratejik bir hamle olarak artırmaya devam etmesine neden olacaktır."