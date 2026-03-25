Kaza, sabah saat 09.00 sularında meydana geldi.

Manavgat Belediyesi Fen İşleri Şantiyesi'nden Hayvan Barınağı yönüne ilerleyen Selçuk Özdek'in kullandığı 07 LEH 79 plakalı Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne ait çöp kamyonu, aynı yönde giden Fen İşleri Müdürlüğü'ne ait Mevlüt Öz'ün kullandığı 07 LAR 49 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada, çöp kamyonundaki Rıza Demirel ve Ahmet Papi Ateş ile kamyonet şoförü Öz ve yanındaki Soner Sarıcan, Abdullah Can, Osman Kuru ve Hasan Arıcı yaralandı. Yaralıların yardımına ilk koşanlar çalışma arkadaşları oldu.

Araçlardan çıkarılan yaralılar yol kenarına alınırken, ihbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kamyonette sıkışan Mevlüt Öz itfaiye tarafından kurtarıldı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı.