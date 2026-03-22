Malatya’da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Malatya-Adıyaman karayolu Yeşilyurt ilçesi Gündüzbey mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Adıyaman yönünden gelen bir minibüs ile hafif ticari araç, otomobil ve iki aracın daha karıştığı kazada araçlar çarpıştı.

İlk belirlemelere göre kazanın dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu meydana geldiği değerlendiriliyor.

Çarpışmanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.