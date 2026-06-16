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Kaynak: AA

Antalya'nın Serik ilçesinde, deniz kaplumbağalarının yaşam alanlarını korumak ve çevre bilinci oluşturmak amacıyla anlamlı bir çevre hareketi gerçekleştirildi. 16 Haziran Dünya Deniz Kaplumbağaları Günü dolayısıyla bir araya gelen gönüllüler, sahildeki atıkları temizledi.

Boğazkent Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir otelin sahil şeridinde organize edilen etkinlikte; Serik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmenleri ile öğrencileri, otel personeli ve tesiste tatil yapan yabancı turistler hazır bulundu. Katılımcılar, caretta caretta yuvalarından çıkacak olan yavru deniz kaplumbağalarının herhangi bir engelle karşılaşmadan denize daha güvenli şekilde ulaşabilmesini sağlamak amacıyla sahil boyunca titiz bir çevre temizliği yürüttü.

Düzenlenen farkındalık çalışması hakkında basına açıklamalarda bulunan otelin Kalite Departmanı Sorumlusu Zeynep Başer, Dünya Deniz Kaplumbağaları Günü vesilesiyle bu organizasyona imza attıklarını kaydetti. Öğrencilere deniz kaplumbağalarının yuvalama sahaları ve plajlardaki "Mavi Bayrak" kriterleri hakkında bilgilendirmeler yaptıklarını aktaran Başer, sürdürülebilir bir gelecek inşa edebilmek adına çevre bilincinin erken yaşlarda edinilmesinin büyük bir önem taşıdığına dikkat çekti.

Serik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmeni Canan Gökoğlu da daha temiz bir çevre, daha temiz denizler ve gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakabilmek gayesiyle bu tür sosyal sorumluluk projelerine ve etkinliklere büyük önem verdiklerini dile getirdi.

Sahil şeridinden titizlikle toplanan tüm atıklar, etkinliğin tamamlanmasının ardından geri dönüşüm süreçleri ve bertaraf işlemleri gerçekleştirilmek üzere ilgili birimlere gönderildi.