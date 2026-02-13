Olumsuz hava koşulları sebebiyle Antalya'nın 7 ilçesinde okullar tatil edildi.

Meteorolojinin sağanak ve fırtına uyarısında bulunduğu Antalya’da Alanya, Gazipaşa, Kumluca, Kaş ve Demre ,Finike ve Kemer ilçeleriyle birlikte bugün (13 Şubat cuma) eğitime ara verilen ilçe sayısı 7’ye yükseldi.

7 ilçede tüm resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve rehabilitasyon merkezleri dahil) eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilirken, kamu kurumlarında görev yapan engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan personel ile 0-6 yaş arası çocuğu bulunan kadın kamu personeli aynı gün idari izinli sayılacağı bilgisi paylaşıldı.