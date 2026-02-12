Meteoroloji tarafından gerçekleşen açıklamaya göre, bu gece saatlerinden itibaren Güney Ege ve Batı Akdeniz'de, cuma günü sabah saatlerinden itibaren İç Anadolu bölgesi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinde güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına, Antalya, Isparta, Muğla, Karaman, Konya, Niğde ve Kayseri çevrelerinde yerel kuvvetli fırtına bekleniyor.
Meteoroloji peş peşe uyardı: Fırtına ve şiddetli yağış geliyor… Hangi iller tehlike altında?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerinden sonra güney kesimler başta olmak üzere Malatya ve Adıyaman'ın kuzeyi, Elazığ'ın güney ve doğusu, Tunceli ile Diyarbakır'ın kuzeyi, Erzincan'ın güneyi ve Bingöl'de aralıklı ve yerel kuvvetli sağanak bekleniyor.Baran Yalçın
Bugün akşam saatlerinden sonra Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, Tokat ve Amasya çevreleri, Gümüşhane ve Artvin'in kuzeyi ile Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize illerinin iç ve yüksek kesimlerinde kuvvetli fırtına öngörülüyor.
Doğu Akdeniz'de rüzgarın, yarın öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtına ve kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, kar örtüsü olan yükseklerde tipi, yer yer kar erimeleriyle birlikte sel, su baskını, kuvvetli rüzgar, heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması bekleniyor.
MARMARA
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, Çanakkale çevrelerinin gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; bölge genelinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
EDİRNE 5°C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İSTANBUL 10°C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 7°C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KOCAELİ 10°C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı