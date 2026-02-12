Meteoroloji peş peşe uyardı: Fırtına ve şiddetli yağış geliyor… Hangi iller tehlike altında?

Meteoroloji tarafından gerçekleşen açıklamaya göre, bu gece saatlerinden itibaren Güney Ege ve Batı Akdeniz'de, cuma günü sabah saatlerinden itibaren İç Anadolu bölgesi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinde güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına, Antalya, Isparta, Muğla, Karaman, Konya, Niğde ve Kayseri çevrelerinde yerel kuvvetli fırtına bekleniyor.