Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "ittifak görüşmelerinde üçüncü yol" iddialarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

PARTİ İSİMLERİNİ TEK TEK SAYDI

Davutoğlu, "Saadet Partisi'nin, DEVA Partisi'nin, Gelecek Partisi, Yeniden Refah Partisi, İYİ Parti, Anahtar Parti'nin ayrı ayrı bir şeyler yapması dünyadaki gelişmeleri ne kadar değiştirir, Türkiye'yi ne kadar tahkim eder Dolayısıyla bizim bu konuda şimdiye gösterdiğimiz çabayı herkes biliyor. Her iyi niyetli çabayı destekleyeceğiz ve gereğini yapmaya gayret edeceğiz. Ümit ederiz ki kısa sürede bu ittifak görüşmeleri bir neticeye varır. Türkiye'nin üçüncü bir yola ihtiyacı var" sözlerini sarf etti.

DEVA, Gelecek ve Saadet partilerinin kurduğu Yeni Yol Partisinin TBMM'deki grubunun dağılma ihtimalinin sorulması üzerine Davutoğlu, "Grup devam edecek, hiç merak etmeyin. Ben milletvekillerimize güveniyorum. İstifa eden kaybeder." yanıtını verdi.