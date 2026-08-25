Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Antalya’da Hazine taşınmazlarının belirli kişi ve çevrelere usulsüz şekilde geçirildiği iddiasıyla yürütülen soruşturmada dikkat çeken bir tablo ortaya çıktı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 80 Hazine taşınmazının yakın incelemeye alındığını ve bu taşınmazların güncel piyasa değerinin yaklaşık 10 milyar TL olduğunu açıkladı.

Soruşturma kapsamında aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 27 şüpheli hakkında gözaltı işlemi uygulandı.

10 MİLYAR TL’LİK TAŞINMAZLAR İNCELEMEYE ALINDI

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın, Kemer ilçesinde Hazine’ye ait taşınmazların belirli kişi ve çevrelere geçirildiği iddialarına ilişkin olduğu belirtildi.

Adalet Bakanı Gürlek, yaptığı açıklamada, mevzuatta öngörülen hak sahipliği, fiili kullanım ve satış şartları bulunmadığı halde bazı Hazine taşınmazlarının belirli kişi ve çevrelere geçirildiği yönündeki bulgular üzerine soruşturma başlatıldığını bildirdi.

İncelemeye alınan 80 taşınmazın güncel piyasa değerleri üzerinden ekonomik büyüklüğünün yaklaşık 10 milyar TL olduğu değerlendirildi.

ARALARINDA TAPU MÜDÜRÜ VE MUHTARLAR DA VAR

Soruşturma kapsamında 27 şüpheli hakkında gözaltı işlemi uygulandı.

Şüpheliler arasında Milli Emlak personeli, Tapu Müdürü, mevcut ve eski mahalle muhtarları ile sivil kişilerin bulunduğu belirtildi.

Ekipler, Antalya’nın Kemer, Kepez ve Konyaaltı ilçeleri ile Adana, Burdur, Isparta ve Nevşehir’de toplam 21 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

“KAMU ZARARA UĞRATILDI” İDDİASI ARAŞTIRILIYOR

Soruşturmanın, Hazine taşınmazlarının belirli kişilere aktarılması suretiyle kamunun zarara uğratıldığı ve haksız ekonomik menfaat sağlandığı yönündeki bulgular üzerine yürütüldüğü aktarıldı.

Adalet Bakanı Gürlek, kamu kaynaklarının korunması ve kamu gücünün şahsi menfaat aracı haline getirilmemesi konusunda kararlı olduklarını belirterek, devletin malının milletin ortak hakkı olduğunu vurguladı.

Gürlek, kamu görevini kişisel menfaat için kullanan, Hazine taşınmazları üzerinden haksız kazanç sağlayan veya buna aracılık eden kişilerin hukuk önünde hesap vereceğini ifade etti.

Soruşturmanın, yapılanmanın tüm boyutlarının ve elde edilen ekonomik değerin nihai olarak kimlere ulaştığının ortaya çıkarılması amacıyla çok yönlü sürdürüldüğü bildirildi.