Antalya Büyükşehir Belediyesi davasında şok bir gelişme yaşandı. Dosyanın itirafçısı konumunda olan Tuncay Kaya, yalan beyan verdiğini kabul etti. 5'i tutuklu 41 kişinin yargılandığı davada, davanın seyri değişebilir.

Tuncay Kaya'nın savunması şöyle:

"KORKUMDAN DOLAYI YAPTIM"

Duruşmada savunma yapan itirafçı Tuncay Kaya, dikkat çeken ifadeler kullandı. Kaya, "Beni tutukladılar. İtirafçı olmamı istediler. Eşimi de aldılar. Çocuklarımı göremedim. Onun için çıkmak için itiraf ettim. Para aldı dediklerimin haklarından helallik istiyorum. Korkumdan dolayı yaptım" dedi.

Bu sözlerin ardından duruşma savcısı, Tuncay Kaya hakkında “yalan beyanda bulunduğu” gerekçesiyle işlem yapılmasını talep etti.