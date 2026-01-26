İddianeme, tutuklu yargılanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek hakkındaki ağır suçlamalar içeriyor... Dosyada; milyonlarca liralık rüşvet ağından lüks saatlere, siyasi rakiplere yönelik istihbarat faaliyetlerinden belediye bütçesiyle finanse edilen şahsi harcamalara kadar çok sayıda vahim iddia yer alıyor. Yeniçağ’ın ulaştığı iddianemeden çarpıcı detaylar…

BELEDİYE İMKANLARI ŞAHSİ SERVETE Mİ DÖNÜŞTÜ?

İddianamenin en dikkat çeken noktalarından birini, belediyeden ihale alan iş insanlarının hakedişlerini alabilmek için Mustafa Gökhan Böcek’e ödediği iddia edilen devasa meblağlar oluşturuyor. Dosyadaki tespitlere göre, iş insanları B.Ç. ve M.Y.’nin biriken ödemelerini tahsil edebilmek amacıyla yaklaşık 80 milyon TL tutarında bir parayı sisteme dahil ettikleri öne sürülüyor. Bu paranın, takibi zorlaştırmak amacıyla döviz büroları ve kuyumcular üzerinden altın alım-satımı süsü verilerek aklandığı iddia ediliyor.

“Şüphelilerin, hakediş ödemeleri karşılığında temin ettikleri paraları, paranın izini kaybettirmek amacıyla döviz büroları ve kuyumcular üzerinden altın alım-satımı süsü vererek sisteme soktukları, bu yolla suçtan elde edilen geliri aklamaya çalıştıkları teknik verilerle tespit edilmiştir.”

"GÖKHAN NE İSTERSE VER" TALİMATI VE HARAÇ İDDİALARI

İş insanı E.K.H.’nin mağdur sıfatıyla verdiği ifadeler, sistemin nasıl işlediğine dair en somut verilerden birini sunmaktadır. E.K.H., Muhittin Böcek ile yaptığı görüşmeyi şu sözlerle aktarmaktadır:

“Muhittin Böcek bana bizzat, ‘Gökhan ne isterse ver, ikiletme’ şeklinde talimat verdi. Bu süreçten sonra Mustafa Gökhan Böcek benden sürekli nakit para, lüks araçlar ve akaryakıt fişleri talep etmeye başladı. İsteklerini yerine getirmediğimde ise iş yerlerime yönelik belediye üzerinden baskılar arttı ve hakediş ödemelerim durduruldu.”

SPONSORLUK ADI ALTINDA MİLYONLUK VURGUN İDDİASI

Soruşturma dosyasında yer alan "Eylem-1" başlıklı bölümde, iş insanı Y.Y.’nin hakediş ödemelerinde sorun yaşamamak adına 8.5 milyon TL ödemeye zorlandığı belirtiliyor. İddianamede bu işlemin yasal bir kılıfa uydurulmaya çalışıldığı şu ifadelerle yer alıyor:

“Müşteki Y.Y.’nin, belediyedeki ödemelerinin aksatılmaması karşılığında 8.5 milyon TL ödemeye icbar edildiği, bu meblağın bir reklam ajansı üzerinden ‘seçim sponsorluğu’ açıklamasıyla ancak verilen gerçek bir hizmet olmaksızın, sahte faturalar aracılığıyla tahsil edildiği belirlenmiştir.”

LÜKS YAŞAMIN FİNANSMANI BELEDİYE KAYNAKLARINDAN MI?

İddianamede, Muhittin Böcek’in yakın arkadaşı olduğu belirtilen M.K. adına sağlanan lüks varlıklara dair çarpıcı bir alıntı dikkat çekiyor:

“M.K.’nın kullanımındaki lüks marka saatin bedelinin, Muhittin Böcek’in talimatıyla, o dönem belediyeden hakediş bekleyen bir firmanın ortağına ödettirildiği, ayrıca kurum envanterine dahil edilen ancak yerinde bulunmayan akıllı cihazların şüpheli Mustafa Gökhan Böcek ve yakın çevresi tarafından kullanıldığı saptanmıştır.”

SİYASİ RAKİPLERE YÖNELİK DİJİTAL TAKİP AĞI

Dosyada, eski emniyet mensubu O.A. aracılığıyla yürütülen faaliyetler "kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi" başlığı altında inceleniyor. İddianamede bu ağın amacı ise şu şekilde özetleniyor:

“Şüpheli O.A. aracılığıyla siyasi rakiplerin sosyal medya hareketlerinin ve özel yaşamlarına dair bilgilerin düzenli olarak raporlandığı, elde edilen istihbari bilgilerin siyasi dezenformasyon ve baskı aracı olarak kullanılmak üzere belediye yönetimine servis edildiği anlaşılmıştır."

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek hakkındaki suçlamaların yer aldığı dosyada, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’a yönelik şok iddialar bununla da kalmıyor. Şüpheli beyanlarına dayanan iddianamenin içeriğinde, adaylık desteği karşılığında milyonluk nakit ödemeler ve gayrimenkul transferleri yapıldığı öne sürülüyor.

İDDİANAMEDE YER ALAN ALİ MAHİR BAŞARIR VE DAİRE HEDİYESİ AYRINTISI

İddianemede yer alan şüpheli H.T.A.'nın ifadeleri, rüşvet ve siyasi pazarlık iddialarını yeni bir boyuta taşıdı. Emniyet ve savcılık kayıtlarına geçen beyanlarda, Muhittin Böcek’in adaylık sürecinde destek alabilmek amacıyla siyasi figürlere menfaat sağladığı iddia ediliyor. Şüpheli H.T.A., ifadesinde süreci şu çarpıcı sözlerle aktardı:

“Muhittin Böcek, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olmadan önce benimle yaptığı görüşmede, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’ın kendisini desteklediğini söyledi. Böcek, bu desteğe karşılık Başarır’a bir daire hediye etmek istediğini belirterek benden uygun bir yer bulmamı talep etti. Daha sonra bu dairenin başka bir şahıs üzerinden temin edilerek Başarır’a verildiğini bizzat kendisinden duydum.”

10 MİLYON LİRALIK NAKİT ÖDEME İDDİASI

İddianamedeki skandallar zinciri sadece gayrimenkul iddialarıyla sınırlı kalmadı. Şüpheli H.T.A., 2024 yerel seçimleri öncesinde adaylık düğümünün çözülmesi için devasa bir nakit akışının yaşandığını öne sürdü. Dosyada yer alan ifadeye göre, adaylık ilanının ardından milyonluk bir sevkiyat yapıldı:

“Muhittin Böcek, Ali Mahir Başarır’ın adaylık konusundaki kritik desteği sebebiyle, 2024 yerel seçimlerinde adaylığı kesinleştikten sonra kendisine 10.000.000 TL nakit parayı elden verdiğini bana bizzat itiraf etti.”

RÜŞVET VE ALTINLA AKLAMA AĞININ YENİ HALKASI

Dosyanın genelinde yer alan 80 milyon liralık hakediş trafiği ve bu paraların kuyumcular üzerinden altın alım-satımı süsü verilerek aklanması iddiaları, bu yeni siyasi bağlantılarla daha karmaşık bir hal aldı. İddianameye göre, iş insanlarından "sponsorluk" adı altında toplanan veya hakediş karşılığında kesilen paraların bir kısmının bu tür siyasi kulislerde kullanıldığı şüphesi üzerinde duruluyor.

Şu an için bir şüpheli beyanı olarak kayıtlara geçen bu iddiaların, önümüzdeki günlerde başlayacak yargılama sürecinde nasıl bir seyir izleyeceği ve Ankara cephesinden nasıl bir yanıt geleceği merak konusu.