Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Olay, İlkadım ilçesine bağlı Derebahçe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 31 yaşındaki G.S., evinin önünde park halindeki bir aracın içinde alkol aldığı sırada kardeşi tarafından uyarıldı. Bu uyarının ardından iki kardeş arasında sözlü tartışma başladı.

ARAYA GİREN ANNESİNİ DARP ETTİ

Kardeşler arasında yaşanan gerginliğin kısa sürede büyümesi üzerine, tarafları ayırmak ve olaya müdahale etmek isteyen 53 yaşındaki anne N.S. araya girdi. Ancak öfkeli şüpheli G.S.'nin, bu sırada annesi N.S.’yi darp ettiği öne sürüldü.

POLİSLERE DE MUKAVEMETTE BULUNDU

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede emniyet güçleri sevk edildi. Alkollü olduğu belirtilen şüphelinin, kendisini gözaltına almak ve duruma müdahale etmek isteyen polis ekiplerine de zorluk çıkararak mukavemette bulunduğu bildirildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ VE TUTUKLANDI

Polis ekiplerince etkisiz hale getirilerek gözaltına alınan G.S., emniyetteki yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından Samsun Adliyesi’ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.