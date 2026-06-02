Ankara’nın kapatılan deresi Hatip Çayı yeniden açılarak Başkent, doğal bir cennete çevrilebilir...

Prof. Dr. Halim Perçin ile Ankara kent merkezinin, özellikle de tarihi Ulus bölgesinin çehresini değiştirecek çok önemli bir projeden bahsetti.

Halim Perçin "Hatip Çayı, bugün üzeri caddelerle kapatılmış olsa da aslında gün yüzüne çıkarılması en kolay akarsulardan biri. Seul’deki Cheonggyecheon projesinde veya yanı başımızdaki Eskişehir Porsuk Çayı örneğinde olduğu gibi, suyun kentsel yaşama yeniden kazandırılması kentin tüm havasını bir anda değiştirebilir.

Doğru bir peyzaj tasarımı ve nehir restorasyonu çalışmasıyla Hatip Çayı, Ankara’nın hem tarihi kimliğine değer katacak hem de burayı pırıl pırıl bir cazibe merkezi haline getirecektir. Suyun iyileştirici ve birleştirici gücünü kentimize geri kazandırmak, grileşen şehirlere nefes aldırmak adına atılacak en vizyoner adımlardan biridir." ifadelerini kullandı.