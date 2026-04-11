Kale, Kireçli, Berrak ve Doyran Sokaklarının kesişme noktasındaki üç ayrı konut geleneksel sokak dokusuna uygun şekilde yenilensi ve hem mimari miras olarak hem de işlevsellik açısından bölgeye yeniden kazandırılmış oldu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, konuya ilişkin şunları söyledi:

Ankara Kalesi’nde geçmişe sahip çıkarken geleceği de inşa ediyoruz.

Tescilli üç yapıyı aslına uygun şekilde birleştirerek hayata geçirdiğimiz Gastronomi Merkezi ile hem tarihi dokuyu koruyor hem de bölgenin sosyal ve ekonomik hayatına yeni bir soluk getiriyoruz.

Ankara’nın lezzeti de, hikayesi de burada yaşayacak.