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Kaynak: İHA

Edinilen bilgilere göre, güvenlik tedbirleri çerçevesinde 48 bin 841 emniyet personeli ile 7 bin 447 jandarma personeli görev alacak. Böylece zirve boyunca Ankara genelinde geniş kapsamlı bir güvenlik ağı oluşturulacak.

Dünyanın birçok ülkesinden devlet ve hükümet başkanları, üst düzey diplomatlar ve heyetlerin katılması beklenen zirve nedeniyle başkentte kara, hava ve kritik nokta güvenliği en üst seviyeye çıkarılacak. Özellikle liderlerin konaklayacağı bölgeler, toplantı alanları, güzergahlar ve diplomatik temsilciliklerin çevresinde yoğun güvenlik önlemleri uygulanacak.

Yetkililer, zirvenin güvenli ve sorunsuz şekilde gerçekleştirilebilmesi için emniyet ve jandarma birimlerinin koordinasyon halinde çalışacağını belirtirken, olası risklere karşı özel güvenlik planlarının da devreye alınacağını ifade etti.

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek NATO Zirvesi'nin, ittifakın güvenlik politikaları ve bölgesel gelişmeler açısından kritik kararların alınacağı önemli bir diplomatik platform olması bekleniyor.