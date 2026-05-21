Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!



Ankara / Şevket Gölük / Yeniçağ



Ankara’da meydana gelen trafik kazasında bir otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak Sıhhiye Köprüsü’nden düştü. Atatürk Bulvarı’na düşen otomobilde sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Ankara’da gece saatlerinde bir trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Sıhhiye Köprüsü’nde seyir halinde olan bir araç sürücüsünün kontrolünden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine köprünün korkuluklarını kıran araç Atatürk Bulvarı’na düştü.

Meydana gelen kazayı gören çevre sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundular. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Yaralı olan sürücüye ilk müdahale yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

ARAÇ KÖPRÜDEN DÜŞTÜ

Ankara'da kontrolden çıkan otomobil köprüden düştü. Sıhhiye Köprüsü'nde sürücü H.H'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, korkulukları kırarak Atatürk Bulvarı'na düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan H.H'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası bir bölümü trafik akışına kapanan bulvar, aracın kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.

Gece saatinde meydana gelen trafik kazası ile ilgili olarak inceleme başlatıldı.