Ankara merkezli iç mimarlık ve dekorasyon sektöründe faaliyet gösteren Benares Mimarlık Tasarım İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. hakkında mahkemeden iflas kararı çıktı. 2015 yılından bu yana hizmet veren firmanın tasfiye süreci resmen başlatıldı.

9 NİSAN'DA KARAR AÇIKLANDI

Ankara 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, 2026/30 Esas sayılı kararı doğrultusunda, Çankaya ilçesinde kayıtlı olan şirketin 9 Nisan 2026 tarihi, saat 10:30 itibarıyla iflasına hükmetti. Bu karar ile birlikte şirketin ticari faaliyetleri son bulurken, sürece ilişkin tüm tasfiye işlemleri Ankara İflas Dairesi’nin 2026/11 sayılı dosyası üzerinden yürütülmeye başlandı.

İcra ve İflas Kanunu’nun (İİK) 166. maddesi uyarınca kamuoyuna duyurulan bu gelişme ile alacaklıların ve hak sahiplerinin ilgili iflas dairesine müracaat etmeleri bekleniyor.