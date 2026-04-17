MHP Genel Başkan Yardımcısı, MHP İstanbul Milletvekili Semih Yalçın MHP Bilecik ve Çanakkale İl Başkanlığı'nın feshedildiğini duyurdu.

Yalçın, "MHP Bilecik İl Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52 ve 54'üncü maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün 34'üncü maddesi uyarınca feshedilmiştir. MHP Bilecik İl Başkanlığı görevine Talha Özkan atanmıştır" dedi.

Yalçın Çanakkale il teşkilatı ile ilgili olarak ise "Milliyetçi Hareket Partisi Çanakkale İl Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün 34. maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Çanakkale İl Başkanlığı görevine Salih Altınkaya atanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." paylaşımını yaptı.