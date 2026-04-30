ANKARA’DA "EKÜMENİK" VE "KONSTANTİNOPOL" ALARMI

Gazeteci Müyesser Yıldız, son dönemde Fener Rum Patrikhanesi üzerinden yürütülen diplomatik hamlelerin Türkiye’nin kırmızı çizgilerini zorladığını belirten kapsamlı bir yazı kaleme aldı. Yıldız, 2019’dan bu yana süregelen "Konstantinopol" tartışmalarını ve bu unvanın uluslararası belgelerde resmileştirilme çabalarını mercek altına aldı.

BAHÇELİ’DEN SERT TEPKİ: "KÜSTAHLIKTA SINIR TANIMIYORLAR"

Yazıda, MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin bu konudaki duruşuna geniş yer verildi. Bahçeli, ABD’li yetkililerin Heybeliada Ruhban Okulu’nun açılışına dair açıklamalarını "yetki aşımı ve sorumsuz bir taşkınlık" olarak nitelendirirken; İznik Konsili hafızasının canlandırılmasını ise istiklal ve istikbal şerefine yönelik bir "pervasızlık" olarak tanımladı. Bahçeli, Türkiye sınırları içerisinde "Konstantinopolis" adında bir şehrin olmadığını hatırlattı.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI VE LOZAN VURGUSU

Papa 14. Leo’nun Türkiye ziyareti ve bu ziyaretin "Haçlı ruhu" taşıdığı iddiaları üzerine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan gelen açıklama da analizin merkezinde yer aldı. Başkanlık, ziyaretin egemenlik haklarına bir tehdit olmadığını savunurken; Fener Rum Patrikhanesi’nin statüsünün Lozan Antlaşması ile sabitlendiğini ve herhangi bir değişikliğin söz konusu olmadığını vurguladı.

"KONSTANTİNOPOL-YENİ ROMA PATRİĞİ" İMZASI

Müyesser Yıldız, resmi açıklamalara rağmen Patrik Bartholomeos’un uluslararası yazışmalarında "Ekümenik Patrik" unvanının yanına "Konstantinopol-Yeni Roma Patriği" ibaresini de eklediğine dikkat çekti. Ocak ayında İspanya Kralı VI. Felipe’ye gönderilen resmi mektup, Fransa’daki Dünya Politika Konferansı’ndaki takdim şekli ve son olarak, saldırı girişimi sonrası ABD Başkanı Trump’a gönderilen mektup bu unvanla imzalandı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NA "LOZAN" ÇAĞRISI

Yıldız, Fener Rum Patrikhanesi’nin hukuki olarak Fatih Kaymakamlığı’na, dolayısıyla İçişleri Bakanlığı’na bağlı bir Türk kurumu olduğunu hatırlattı. Analizin sonunda ise İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’ye yönelik şu kritik soru yöneltildi:

“Ankara’da eylem yapan maden işçilerinin patronunu arayıp, “İşçilerin alacaklarını ödeyin, bu eylem bitsin.” talimatı veren ve talimatı yerine getirilen İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi acaba Patrik Bartholomeos’u arayıp, “Lozan’ı çiğnemeyin. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde Konstantinopolis diye bir şehir yok. Bir daha o unvanı kullanmayın.” uyarısında da bulunur mu ki?!”