Ankara’nın son yıllarda en hızlı büyüyen bölgelerinden Çayyolu ve çevresi, artan imar değişiklikleri ve yoğun yapılaşma tartışmalarıyla yeniden gündemde. Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, bölgedeki dönüşümün kamu yararından uzaklaştığını savunarak, Çayyolu’nun “rant koridoruna” dönüştürüldüğünü söyledi.

Çayyolu, Alacaatlı, Beytepe ve Dodurga hattında son yıllarda hız kazanan imar planı değişikliklerinin, bölgenin düşük yoğunluklu yaşam dokusunu bozduğu belirtiliyor. Candan, özellikle emsal artışları, kamusal alanların ticarete açılması ve yüksek katlı projelerin bölgedeki nüfus baskısını artırdığına dikkat çekti.

11 mahalle muhtarının ortaklaşa düzenlediği “Çayyolu Nasıl Kuruldu?” etkinliğinde konuşan uzmanlar, bölgenin başlangıçta “yaşam odaklı” planlandığını ancak zamanla yoğun rant baskısıyla karşı karşıya kaldığını ifade etti. Panelde, özellikle 2007 sonrası süreçte yapılan plan değişikliklerinin Çayyolu’nun kimliğini dönüştürdüğü vurgulandı.

100'DEN FAZLA HUKUKİ SÜREÇ

Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin son 10 yılda bölgedeki imar kararlarına ilişkin 100’den fazla hukuki süreç yürüttüğü belirtilirken, son dönemde belediye meclislerinden geçen yeni plan değişiklikleri tartışmaları büyüttü. Eğitim alanı ve itfaiye hizmet alanı olarak ayrılan bazı parsellerin ticaret alanına dönüştürülmesi, bölge sakinleri ve meslek örgütlerinin tepkisini çekti.

Candan, özellikle Alacaatlı’da nüfusun son yıllarda katlanarak arttığını belirterek, plansız büyümenin ulaşım, altyapı ve yaşam kalitesi üzerinde ciddi baskı oluşturduğunu savundu. Bölgedeki yeşil alanların ve eski kooperatif bölgelerinin de yoğun yapılaşma tehdidi altında olduğu ifade edildi.

Uzmanlara göre Çayyolu’nda yaşanan dönüşüm yalnızca bir imar tartışması değil; Ankara’nın gelecekteki kentleşme modeli açısından da kritik bir örnek niteliği taşıyor.