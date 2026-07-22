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Ankara'da yaşayan vatandaşların merak ettiği "Mamak'ta sular ne zaman kesilecek?" sorusu yanıt buldu. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ), Natoyolu Caddesi üzerinde devam eden metro istasyonu inşaatı kapsamında yürütülen içme suyu hattı bağlantı çalışmaları nedeniyle planlı su kesintisi uygulanacağını açıkladı.

MAMAK'TA SULAR NE ZAMAN KESİLECEK, NE ZAMAN GELECEK?

ASKİ tarafından yapılan açıklamaya göre planlı su kesintisi 22 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 09.00'da başlayacak ve 22.00'ye kadar devam edecek. Toplam 13 saat sürecek çalışma boyunca, deplasesi tamamlanan yeni içme suyu hattının mevcut ana şebekeye bağlantısı gerçekleştirilecek.

Bağlantı çalışmalarının tamamlanmasının ardından suyun şebekeye kademeli olarak yeniden verileceği bildirildi.

SU KESİNTİSİNDEN HANGİ MAHALLELER ETKİLENECEK?

ASKİ'nin paylaştığı bilgilere göre su kesintisinden Mamak ilçesindeki şu bölgeler etkilenecek:

Cengizhan Mahallesi üst kotları

Ege Mahallesi üst kotları

General Zeki Doğan Mahallesi üst kotları

Mutlu Mahallesi üst kotları

Yetkililer, belirtilen bölgelerde yaşayan vatandaşların kesinti süresince mağduriyet yaşamamaları için gerekli su ihtiyacını önceden karşılamaları yönünde uyarıda bulundu.

ASKİ'DEN SU KESİNTİSİNİN NEDENİ HAKKINDA AÇIKLAMA

ASKİ, planlı kesintinin gerekçesine ilişkin yaptığı açıklamada, Mamak ilçesi Cengizhan Mahallesi'nde Natoyolu Caddesi üzerindeki metro istasyonu inşaatı kapsamında deplasesi tamamlanan içme suyu hattının mevcut şebekeye bağlantı çalışmalarının gerçekleştirileceğini belirtti.

Kurum yetkilileri, çalışmaların tamamlanmasının ardından su iletiminin normale döneceğini ifade ederek, yaşanabilecek geçici aksaklıklar nedeniyle bölge sakinlerinden anlayış beklediklerini kaydetti.