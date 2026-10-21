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Kaynak: Haber Merkezi

Ankara Araştırma ve Danışmanlık’ın (ANK-AR) Ekim ayında yayınlanan genel seçim anketlerinde 2025 ve 2026 seneleri arasındaki oy değişimleri, siyasi tablodaki hareketliliği gözler önüne serdi. İki anket arasındaki karşılaştırmada en dikkat çekici yükseliş İYİ Parti’de görüldü.

İYİ PARTİ 6,3 PUAN YÜKSELDİ

Anketlerin karşılaştırmasına göre İYİ Parti, bir yıllık dönemde oyunu 6,3 puan artırarak değişim listesinde ilk sıraya yerleşti. Partinin elde ettiği artış, diğer partilerin kaydettiği yükselişlerin oldukça üzerinde kaldı.

Oyunu artıran bir diğer parti Türkiye İşçi Partisi (TİP) oldu. TİP’in oy oranı, Ekim 2025 ile Ekim 2026 arasındaki dönemde 0,9 puan yükseldi. Anahtar Parti de aynı dönemde 0,5 puanlık artış kaydetti. Yeniden Refah Partisi’nin (YRP) oyundaki yükseliş ise 0,3 puanla sınırlı kaldı.

DÖRT PARTİDE DÜŞÜŞ

Anket karşılaştırmasında yükseliş yaşayan partilerin karşısında oy kaybı kaydeden partiler de yer aldı. Milliyetçi Hareket Partisi’nin oy oranı 0,7 puan geriledi. Adalet ve Kalkınma Partisi’nin oyundaki düşüş 0,9 puan olarak ölçüldü.

Zafer Partisi (ZP) de söz konusu dönemde oy kaybı yaşayan partiler arasında yer aldı. Partinin oy oranı 1 puan azaldı. DEM Parti’deki gerileme ise 1,9 puana ulaştı.

EN BÜYÜK KAYIP CHP/YP’DE

Karşılaştırmanın en dikkat çekici sonuçlarından biri CHP/Yeni Parti başlığında ortaya çıktı. Ortak başlıkta değerlendirilen oy oranı, Ekim 2025’ten Ekim 2026’ya uzanan dönemde 4,8 puan düştü. Böylece CHP/YP, ANK-AR’ın iki anketi arasındaki karşılaştırmada en fazla oy kaybı yaşayan parti oldu.