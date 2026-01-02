Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı Anıtkabir Müzesi Komutanlığı 2025 yılında Anırkabir'e giden ziyaretçi sayısını açıkladı. Anıtkabir'i ocak ayında 307 bin 830, şubat ayında 218 bin 495, martta 220 bin 139, nisanda 622 bin 306, mayısta 858 bin 864, haziranda 366 bin 829, temmuzda 419 bin 775, ağustosta 1 milyon 49 bin 588, eylülde 350 bin 611, ekimde 1 milyon 562 bin 612, kasımda 1 milyon 959 bin 133 ve aralıkta 305 bin 988 kişi ziyaret etti. Yıl boyunca 8 milyon 242 bin 170 kişi ziyaret için ATA'ya koştu.

10 KASIM'DA REKOR ZİYARET

Anıtkabir'de rekor ziyaret, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü yaşandı. Tarih, 1 milyon 219 bin 148 ziyaretçi ile en yoğun ziyaret günü olarak kayda geçti. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda 236 bin 574 kişiyi ağırlayan Anıtkabir, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda 639 bin 497, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ise 1 milyon 125 bin 311 kişi tarafından ziyaret edildi. 2024 yılında Anıtkabir'i ziyaret edenlerin sayısı 6 milyon 550 bin 480 olmuştu.