ABD ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı saldırılara Türkiye'deki siyasilerden tepki peş peşe geliyor.

Anahtar Parti Genel Başkan yardımcısı Ayhan Erel, İran’a yapılan saldırıyı sert şekilde kınayarak; 'İnsan hakları demokrasi savaş uçaklarının kanadında taşınmaz bombalarla inşa edilmez' dedi.

Ayhan Erel, açıklamasına şöyle devam etti:

'SİLAH ZORUYLA GELEN GELEN ŞEY ÖZGÜRLÜK DEĞİL, KAOS'

İsrail ve Amerika’nın İran’a yönelik bir askerî saldırısı, adına ne denirse densin, demokrasi getirmez. Demokrasi savaş uçaklarının kanadında taşınmaz; bombalarla inşa edilmez. Demokrasi, bir halkın kendi iradesiyle, kendi siyasal mücadelesiyle kurulur.

“Rejim değiştirme” iddiasıyla yapılan müdahalelerin yakın tarihte nasıl sonuçlar doğurduğu ortadadır. Silah zoruyla gelen şey özgürlük değil; kaos, yıkım ve uzun süreli istikrarsızlıktır. Dış müdahale, toplumları demokratikleştirmez; tam tersine, güvenlikçi refleksleri güçlendirir ve otoriter eğilimleri besler.

Demokrasi, dışarıdan ihraç edilen bir ürün değildir. Uluslararası hukuk çiğnenerek, egemenlik ihlal edilerek atılan her adım; meşruiyeti zayıflatır, barışı uzaklaştırır. Bir ülkeyi bombalayarak o ülkeye özgürlük götürdüğünü iddia etmek, tarihin defalarca yanlışladığı bir yanılsamadır.

'AMAÇLARI İNSAN HAKLARI DEĞİL'

Kaldı ki Amerika’nın insan hakları ve demokrasi getireceğim dediği ülke insanlarının neler yaşadığını hâlâ hafızalarda yerini korumaktadır.

Amaçları insan hakları demokrasi değil, Amerika ve İsrail’in üstün menfaatleri olduğu herkesçe bilinmektedir.

Gerçek demokrasi; tankla, füzeyle değil, sandıkla ve hukukla gelir. Bunun dışındaki her yöntem, sadece yeni acılar üretir.