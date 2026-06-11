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Kaynak: ANKA

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Çinli otomotiv devi BYD'nin Manisa'da kuracağını duyurduğu 1 milyar dolarlık yatırımın askıya alındığı yönündeki iddialara ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ağıralioğlu, söz konusu haberlerin doğru olması halinde kamuoyunun yanıt bekleyen önemli sorularla karşı karşıya kalacağını belirterek, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e çağrıda bulundu.

Ağıralioğlu, devletin milletin kaynaklarını kullanırken yalnızca iyi niyet varsayımıyla değil, tedbir, teminat ve hesap verebilirlik ilkeleriyle hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

"YÜZDE 40 GÜMRÜK MUAFİYETİ SAĞLANDI"

Ağıralioğlu, 5 Temmuz 2024 tarihinde yapılan düzenleme kapsamında BYD'ye, Çin menşeli araçlara uygulanan yüzde 40 ilave gümrük yükümlülüğünden muafiyet tanındığını hatırlattı. Bu muafiyetin gerekçesinin ise Türkiye'de gerçekleştirileceği açıklanan yatırım ve üretim taahhüdü olduğunu ifade etti.

Paylaşılan verilere göre BYD'nin Türkiye satışlarının 2024 yılında 6 bin 591 adet, 2025 yılında 45 bin 537 adet ve 2026 yılının ilk dört ayında 6 bin 574 adet olarak gerçekleştiğini belirten Ağıralioğlu, toplam satış rakamının yaklaşık 58 bin 700 araca ulaştığını kaydetti.

"YAKLAŞIK 500 MİLYON DOLARLIK MUAFİYET" İDDİASI

Kamuya açık veriler üzerinden yapılan hesaplamalara dikkat çeken Ağıralioğlu, BYD'nin yararlandığı gümrük muafiyetinin karşılığının yaklaşık 500 milyon dolar seviyesinde olduğunu öne sürdü.

Bu tutarın, muafiyet uygulanmamış olması halinde devletin tahsil edebileceği ilave gümrük gelirine karşılık geldiğini savunan Ağıralioğlu, rakamın araçların ithal değerine göre 20 ila 25 milyar lira arasında değerlendirildiğini ifade etti.

BAKAN ŞİMŞEK'E DÖRT KRİTİK SORU

Ağıralioğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e şu soruları yöneltti:

-BYD'ye sağlanan teşvik ve muafiyetlerin toplam tutarı nedir?

-Bu muafiyet uygulanmamış olsaydı devletin tahsil edeceği toplam gümrük geliri ne kadar olacaktı?

-Yatırım taahhütlerinin yerine getirilmemesi halinde hangi yaptırımlar uygulanacaktır?

-Verilen teşvik ve muafiyetlerin geri alınmasını sağlayacak bir teminat mekanizması bulunmakta mıdır?

Ağıralioğlu açıklamasının sonunda, "Milletimizin kaynakları bir şirketin iyi niyet beyanına emanet edilemez" ifadelerini kullanarak sürecin şeffaf şekilde kamuoyuna açıklanması gerektiğini savundu.

Öte yandan BYD'nin Manisa yatırımına ilişkin askıya alma iddiaları konusunda şirketten veya ilgili kurumlardan resmi bir açıklama yapılmadı.