Anadolu Efes, EuroLeague’in 28. haftasında Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’nde İtalya temsilcisi Virtus Bologna’yı ağırlayacak. Karşılaşma saat 20.30’da başlayacak.

Son iki maçında Valencia ve Zalgiris’i mağlup eden lacivert-beyazlı ekip, Virtus Bologna karşısında galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor. Geride kalan 27 haftada 8 galibiyet ve 19 mağlubiyetle 19. sırada bulunan Anadolu Efes, EuroLeague’de zorlu bir mücadeleye çıkacak.

Anadolu Efes'in rakibi Virtus Bologna - Resim : 1

Organizasyondaki 27 karşılaşmanın 12’sini kazanan Virtus Bologna ise 13. sırada yer alıyor. İki takımın sezonun ilk yarısında oynadığı 10. haftadaki maç, İtalya ekibinin 99-89 üstünlüğüyle sona ermişti.