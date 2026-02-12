Anadolu Efes, EuroLeague’in 28. haftasında Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’nde İtalya temsilcisi Virtus Bologna’yı ağırlayacak. Karşılaşma saat 20.30’da başlayacak.

Son iki maçında Valencia ve Zalgiris’i mağlup eden lacivert-beyazlı ekip, Virtus Bologna karşısında galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor. Geride kalan 27 haftada 8 galibiyet ve 19 mağlubiyetle 19. sırada bulunan Anadolu Efes, EuroLeague’de zorlu bir mücadeleye çıkacak.

Organizasyondaki 27 karşılaşmanın 12’sini kazanan Virtus Bologna ise 13. sırada yer alıyor. İki takımın sezonun ilk yarısında oynadığı 10. haftadaki maç, İtalya ekibinin 99-89 üstünlüğüyle sona ermişti.