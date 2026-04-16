Sezonda çıktığı 37 maçta 12 galibiyet ve 25 mağlubiyet alan lacivert-beyazlı ekip, 20 takımlı organizasyonda 19. sırada bulunuyor.

Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos AKTOR ise haftaya 8. sıradan giriyor. Yunan temsilcisi, Efes karşısında kazanarak ve diğer sonuçlara bağlı olarak ilk 6’ya girip doğrudan play-off bileti almayı hedefliyor.

Anadolu Efes, bu mücadeleyle birlikte Avrupa kupalarındaki 913. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlılar Avrupa arenasında geride kalan 912 karşılaşmada 506 galibiyet ve 406 mağlubiyet elde etti.

2001-2002 sezonundan bu yana EuroLeague’de yer alan Efes, organizasyondaki 665. maçını oynayacak. Lacivert-beyazlı ekip, 664 maçta 349 galibiyet, 315 mağlubiyet aldı.