MHP Kütahya İl Teşkilatı görevden alındı. Kararı Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın duyurdu. sosyal medya paylaşımında bulunan Yalçın, Kütahya İl Teşkilatı'nın ilgili maddeler gereğinde görevden el çektirildiğini yazdı.
Semih Yalçın'ın paylaşımı şöyle:
Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya İl Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün 34. maddesi uyarınca feshedilmiştir.
MEHMET ALİ TÜRKER ATANDI
Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya İl Başkanlığı görevine Mehmet Ali Türker atanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.