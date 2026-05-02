Mersin Spor, Basketbol Süper Ligi’nin 29. haftasında Anadolu Efes’i konuk etti.
Mücadeleyi 88-86’lık skorla Anadolu Efes kazandı.
Bu sonuçla Efes ligde 19. galibiyetine ulaşırken, Mersin Spor ise 20. yenilgisini aldı.
SKOR DAĞILIMI
MERSİN SPOR: Olaseni 19, Kartal Özmızrak, March 14,Koray Çekici, Cowan 16, Hakan Sayılı, Cruz 23, Ergi Tırpancı 2, White, Chassang 7, Enoch 5
ANADOLU EFES: Larkin 20, Beaubois 6, Şehmus Hazer 8, Loyd 16, Dozier 9, Poirier 13, Swider 5, Mutaf, Ercan Osmani 4, Erkan Yılmaz 5, Jones 2
ÇEYREK SKORLARI
1.ÇEYREK: 25-29
2.ÇEYREK: 50-52
3.ÇEYREK: 68-71
4.ÇEYREK: 86-88