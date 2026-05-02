Mersin Spor, Basketbol Süper Ligi’nin 29. haftasında Anadolu Efes’i konuk etti.

Mücadeleyi 88-86’lık skorla Anadolu Efes kazandı.

Bu sonuçla Efes ligde 19. galibiyetine ulaşırken, Mersin Spor ise 20. yenilgisini aldı.

SKOR DAĞILIMI

MERSİN SPOR: Olaseni 19, Kartal Özmızrak, March 14,Koray Çekici, Cowan 16, Hakan Sayılı, Cruz 23, Ergi Tırpancı 2, White, Chassang 7, Enoch 5

ANADOLU EFES: Larkin 20, Beaubois 6, Şehmus Hazer 8, Loyd 16, Dozier 9, Poirier 13, Swider 5, Mutaf, Ercan Osmani 4, Erkan Yılmaz 5, Jones 2

ÇEYREK SKORLARI

1.ÇEYREK: 25-29

2.ÇEYREK: 50-52

3.ÇEYREK: 68-71

4.ÇEYREK: 86-88

