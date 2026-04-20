Anadolu Efes, Basketbol Süper Ligi’nde zorlu deplasmandan galibiyetle döndü. Lacivert-beyazlı ekip, Galatasaray MCT Technic karşısında 87-80 kazandı.

LOYD GALİBİYETİ GETİRDİ

Anadolu Efes’te gecenin yıldızı Jordan Loyd oldu. Tecrübeli oyuncu kaydettiği 21 sayıyla takımının hücumdaki en etkili ismi olarak öne çıktı ve galibiyette başrolü üstlendi.

MCCOLLUM'UN PERFORMANSI YETMEDİ

Galatasaray cephesinde ise Eric McCollum 21 sayılık performans sergiledi. Sarı-kırmızılı takımın skorer ismi direnç gösterse de mağlubiyeti önleyemedi.

EFES’TEN KRİTİK ADIM

Bu sonucun ardından Anadolu Efes ligdeki galibiyet sayısını 17’ye yükseltti. Play-off yarışında hata yapmak istemeyen İstanbul temsilcisi, önemli bir virajı kayıpsız geçti. Galatasaray MCT Technic ise sezonun 11. yenilgisini aldı.