The Information’ın aktardığına göre Amazon, planladığı içerik pazarını sektör temsilcileriyle paylaştı.

Amazon Web Services tarafından düzenlenecek bir konferans öncesinde dağıtılan sunumlarda, bu pazar yerinin AWS’in yapay zeka araçları Bedrock ve QuickSight ile birlikte konumlandırıldığı görüldü.

İÇERİK KULLANIMI ÜCRETLENDİRİLECEK

Yeni sistemle birlikte yayıncı içeriklerinin, yapay zeka modellerinin eğitimi ve yanıt üretiminde kullanımı merkezi bir yapı üzerinden lisanslanacak.

Yayıncıların, içerik kullanım miktarı arttıkça ücretin yükseldiği kademeli fiyatlandırma modelleri talep ettiği belirtiliyor.

AMAZON’DAN TEMKİNLİ AÇIKLAMA

Amazon sözcüsü, konuya ilişkin “paylaşılacak özel bir bilgi bulunmadığını” ifade etti.

Açıklamada, şirketin yayıncılarla uzun süredir devam eden iş birliklerine sahip olduğu ve bu alandaki çalışmalarını sürdürdüğü vurgulandı.

MİCROSOFT DA DEVREDE

Geçtiğimiz hafta Microsoft da benzer bir adım atarak, yayıncıların içerik kullanım şartlarını belirleyebileceği bir yapay zeka lisanslama merkezi üzerinde çalıştığını duyurmuştu.

Publisher Content Marketplace adlı platformun, sektördeki lisanslama modellerini dönüştürmesi bekleniyor.